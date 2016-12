Bartolo, visitai terrorista Berlino

CAPRI (NAPOLI), 27 DIC - "Solo ventiquattrore fa ero davanti al cadavere di un ragazzino tunisino di 16 anni, morto a pochi metri dai nostri scogli perché non sapeva nuotare, una storia che nessuno ha raccontato. Oggi qui porto la mia testimonianza, credo sia la cosa più utile a questo punto che io possa fare". Pietro Bartolo il medico di Lampedusa è il 'volto' di Fuocoammare, documentario di Gianfranco Rosi: al festival prodotto da Pascal Vicedomini lui rappresenta il regista, attualmente negli Usa per la promozione del film. Il terrorista di Berlino lo ha riconosciuto anche lui nella foto dell'ANSA pubblicata sulle prime pagine di tutti i giornali, scattata il 3 aprile 2011. Anis Amri era tra i minori che appiccarono l'incendio alla Casa Fraternità della parrocchia a Lampedusa dove era arrivato nel febbraio del 2011. "Certo l'ho riconosciuto perché l'ho visitato, come visito tutti... sono arrivato a quota 300mila, in 25 anni credo di avere un record mondiale", racconta.