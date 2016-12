A Parigi apre Grande Museo del Profumo

PARIGI, 27 DIC - E' una parte preziosa del patrimonio francese e gli è stato dedicato uno spazio importante nell'elegante rue Faubourg Saint-Honoré nell'8° arrondissement di Parigi: il Grande Museo del Profumo è stato inaugurato da poco, 1400 metri quadri divisi in 3 piani in quella che era l'ex Maison di Christian Lacroix. Finanziato da fondi privati, con il sostegno del Sindacato francese della profumeria che raccoglie 66 case di profumi francesi, il museo non mette in rilievo marche particolari come il museo Fragonard, che si trova sempre a Parigi, e che porta il nome delle celebra casa. E' un un viaggio nella storia del profumo dall'antico Egitto a oggi passando per il Medioevo e il periodo napoleonico grazie a una collezione unica, costituita da più di 70 odori da scoprire durante la visita di questo museo speciale. Per farlo sono stati scelti 16 esperti, da scientifici a artisti del settore, che hanno scelto con cura i contenuti del Museo.