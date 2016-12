Sisma, su C5 Capodanno Gigi D'Alessio

ANCONA, 27 DIC - Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, prenderà parte al concerto di Capodanno di Gigi D'Alessio, che sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Quest'anno il tradizionale appuntamento con #GigiAndFriends si terrà a Civitanova Marche, Media Friends raccoglierà fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e in particolare per sostenere iniziative dedicate al sostegno psicologico duraturo ai minori. "Daremo il benvenuto al nuovo anno cercando di essere vicini a tutte le famiglie marchigiane messe a dura prova dal terremoto", dice Iginio Straffi, presidente e fondatore di Rainbow. Lo studio di animazione ha un forte legame con le Marche, dove ha il suo headquarter, sulle colline tra Loreto e Recanati. Rainbow prenderà parte alla serata di Capodanno partecipando allo spettacolo con tre delle sue produzioni: Maggie&Bianca Fashion Friends, Regal Academy e Winx Club.