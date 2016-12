Proietti con Cavalli di battaglia a Rai1

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 27 DIC - Gigi Proietti porta i suoi "Cavalli di battaglia" su Rai 1. Sarà questo, infatti, il titolo dello spettacolo che sarà registrato nelle prossime settimane al teatro Verdi di Montecatini (Pistoia) e che andrà in onda in prima serata il 14, il 21 e il 28 gennaio. Lo spettacolo prende spunto dalla tournée che ha portato Proietti - nel 2015 e nel 2016, per festeggiare i 50 anni di attività - in giro per l'Italia, dove secondo gli organizzatori ha chiamato a raccolta almeno 100mila persone (e 60mila solo a Roma, nelle varie repliche al Parco della musica). Se si escludono le fiction e la presenza come ospite, Proietti è assente dalla televisione con uno spettacolo tutto suo dal 1992 (in precedenza era già stato per la Rai al Verdi di Montecatini insieme a Milva). Ad accompagnare sul palco l'artista romano ci saranno anche le figlie, alcuni attori del suo "laboratorio" e un'orchestra di 36 elementi.