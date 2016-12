Mina, l'arte di Mauro Balletti in tv

ROMA, 27 DIC - ''Ho sempre amato Mina, fin da ragazzino. La cosa che più mi ha colpito è la bellezza del movimento delle molecole dell'aria che riesce a spostare in maniera magica" (Mauro Balletti). Con il documentario "Tra le immagini di Mina - L'arte di Mauro Balletti", produzione originale Sky Arte HD realizzata in esclusiva da Ballandi Multimedia, in onda in prima visione assoluta mercoledì 28 dicembre su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky ) alle 21.15, si racconta, attraverso fotografie, interviste, inediti making of delle più acclamate copertine e filmati che ancora oggi sono fonte d'ispirazione per grandi star della musica internazionale e maestri della moda, una collaborazione che ha fatto la storia: quella fra il fotografo Mauro Balletti e la sua musa, Mina. Nel documentario in cui il fotografo si racconta per la prima volta, ci sono anche le testimonianze esclusive di Ferzan Ozpetek, Renato Zero, Massimiliano Pani, Manuel Agnelli e lo storico e critico d'arte Fernando Mazzocca.