Buy con Castellitto, terzo inTreatment

ROMA, 27 DIC - Sono in corso a Roma le riprese della terza stagione di inTREATMENT, 35 nuovi episodi della produzione originale Sky che andranno in onda su Sky Atlantic a marzo. Dopo il successo delle prime due stagioni, accolte con entusiasmo da pubblico e critica, Sergio Castellitto torna a indossare i panni del dottor Mari, lo psicoanalista più famoso della tv. Dietro la macchina da presa ancora Saverio Costanzo ("Hungry Hearts", "Private", "La solitudine dei numeri primi"), affiancato nella regia di una parte degli episodi da Edoardo Gabbriellini ("Dov'è Mario?", "Padroni di casa", "B.B. e il cormorano"). Accanto a Castellitto, un cast di altissimo livello e completamente rinnovato. I nuovi pazienti del dottor Giovanni Mari - protagonisti di una puntata a settimana, il resoconto di una seduta - sono interpretati da Margherita Buy (Rita), Domenico Diele (Padre Riccardo), Giulia Michelini (Bianca), Brenno Placido (Luca), e Giovanna Mezzogiorno interpreterà Adele, la psicoanalista da cui lo stesso Mari va in terapia.