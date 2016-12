Facchinetti conduce Eccezionale su La7

ROMA, 27 DIC - Sarà Francesco Facchinetti il nuovo conduttore di Eccezionale Veramente, il talent sulla comicità italiana giunto alla seconda edizione, in onda a febbraio, in prima serata su La7, prodotto da Colorado Film. 12 puntate con importanti conferme, a partire dalla giuria composta anche quest'anno da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli. Ad affiancarli un quarto giudice scelto ogni settimana tra i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra le tante novità della seconda stagione anche Roberto Lipari (vincitore della prima edizione) che aprirà ai telespettatori le porte del backstage con le sue originali incursioni nel dietro le quinte del programma. Ai provini, che si sono svolti nelle scorse settimane nelle principali città italiane, hanno partecipato più di mille aspiranti comici. Al vincitore della nuova edizione anche quest'anno andrà in premio un contratto per il cinema e la tv con Colorado Film, del valore di 100.000 euro.