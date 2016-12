George Micheal, ipotesi overdose

ROMA, 27 DIC - George Michael sarebbe morto, solo, la mattina di Natale. A trovarlo il compagno Fadi Fawaz, come ha raccontato lui stesso al Daily Telegraph. Il giornale inglese ipotizza anche che la causa del decesso, arresto cardiaco, potrebbe essere stata conseguenza di un'overdose. In passato George Michael aveva avuto già problemi di droga e aveva cercato di combattere una dipendenza da eroina e secondo una fonte del quotidiano il cantante sarebbe stato curato in ospedale per overdose. Non si fermano intanto le processioni dei fan per lasciare un fiore, sia davanti alla residenza londinese dell'ex Wham che alla casa di campagna nell'Oxfordshire dove è morto.