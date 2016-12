Campagnolo Biondo, suono del colore

ROMA, 27 DIC - Esili cascate di colore e luce, arazzi iridescenti dai baluginii metallici o, al contrario, rutilanti di cromie sfacciate e assordanti: è la grande installazione ambientale di Paolo Campagnolo e Salvo Biondo, idealmente ispirata alla tradizione popolare del carretto siciliano, allestita dal 27 dicembre negli spazi di Palazzo Riso. Le articolate geometrie cromatiche, con cui l'antico mezzo di trasporto è decorato, si traducono nell'opera in un ''percorso evocativo'', in grado di rielaborare in chiave innovativa quel linguaggio espressivo legato al passato e facendone riemergere una straordinaria carica energetica. Intitolata 'Il Suono del Colore', l'opera dei due artisti (il cui sodalizio, costellato da una produzione internazionale, è attivo da quasi 25 anni), rientra nel progetto del Polo Museale Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea denominato 'Il Carretto. Eccellenza culturale dell'identità siciliana'.