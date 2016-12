Santa Cecilia a Vienna con Pipistrello

ROMA, 24 DIC - Un inizio d'anno spumeggiante con i concerti della Stagione Sinfonica dell'Accademia di Santa Cecilia giovedì 5 gennaio ore 19.30 (Sala Santa Cecilia, repliche venerdì 6 ore 20,30 - sabato 7 ore 18). L'Orchestra e il Coro diretti dallo spagnolo Gustavo Gimeno - per la prima volta sul podio ceciliano - presentano Die Fledermaus, il Pipistrello, la celebre operetta di Johann Strauss Jr, composta su libretto di Carl Haffner e Richard Genée. Equivoci e intrighi amorosi a suon di valzer per la festa di Carnevale nel Palazzo del principe Orlofsky, renderanno l'esecuzione del secondo atto (in forma di concerto e senza i dialoghi parlati), originale e ricca di colpi di scena. Inoltre, il Coro e l'Orchestra insieme ai solisti Markus Werba, Silvana Dussmann, Michaela Selinger, Jochen Kupfer e Sofia Fomina offriranno al pubblico una "festa nella festa". A guidare il pubblico nei risvolti di questa esilarante vicenda sarà Neri Marcorè, i cui interventi fungeranno da raccordo tra i diversi brani musicali.