Hit parade, Natale con Mina e Celentano

ROMA, 23 DIC - Sull'onda degli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero di Natale, Mina e Celentano continuano la corsa solitaria in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana (Fimi/Gfk), con Le Migliori, l'album che li ha visti tornare a duettare dopo 18 anni dalla prima volta e che si conferma anche in testa alla classifica dei vinili. Una classifica, quella natalizia, che per i primi due terzi si può sovrapporre a quella di sette giorni fa. E allora ecco che al secondo posto ritroviamo Tiziano Ferro (Il mestiere della vita), seguito da Ligabue (Made in Italy). L'unica donna della top ten è Laura Pausini, versione natalizia e swing, quarta con Laura Xmas. Quinta piazza per Vascononstop, l'antologia di Vasco Rossi con 4 inediti, sesta posizione per Marco Mengoni in versione Live e settima posizione per i Modà con Passione maledetta 2.0. Unici movimenti in fondo alla classifica: Il Volo rientra in top ten, noni i Pooh, decimi i Coldplay, unici stranieri in una hit parade dominata dagli italiani.