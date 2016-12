Jovanotti a sorpresa dai bimbi del Meyer

FIRENZE, 23 DIC - A sorpresa, concerto natalizio di Jovanotti per i bimbi dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il popolare cantautore, accompagnato dal chitarrista Riccardo Onori, ha fatto la sua comparsa stamane, intorno alle 13,30, nella ludoteca dove erano riuniti i bimbi, e ha cantato per loro. Stupore, gioia e tanti applausi da parte dei piccoli ricoverati. Jovanotti, accompagnato da Enzo Brogi, consigliere del presidente della Toscana Enrico Rossi per i diritti, ha cantato alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui 'Bella', 'A te', 'Sabato', 'Penso positivo'. Il cantautore ha poi fatto visita al reparto di oncoematologia.