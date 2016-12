2 Agosto: 85 narratori, racconto strage

BOLOGNA, 23 DIC - Una sfida ambiziosa per l'obiettivo che si pone e per lo sforzo organizzativo che richiede. Fare memoria sulla Strage della stazione di Bologna raccontando non la morte ed il dramma, ma la vita; e farlo attraverso il 'reclutamento' e la formazione teatrale di 85 narratori non professionisti chiamati a raccontare, in altrettanti luoghi del centro della città, le storie delle vittime in occasione del prossimo 2 agosto. Dopo la distribuzione di cartoline che riportavano brevi cenni biografici di ognuna delle vittime nel 2016, un nuovo progetto parte dall'Assemblea Legislativa dell'E-R che ha aperto ufficialmente il 'Cantiere 2 agosto' in un'altra giornata simbolo, l'anniversario della strage del Rapido 904. I dettagli e il percorso sono stati presentati dal regista Matteo Belli che la curerà con la consulenza storica di Cinzia Venturoli. Si parte con la lunga fase preparatoria, da qui l'idea del Cantiere: prima la manifestazione di interesse dei volontari che potranno proporsi a cantieredueagosto@gmail.com.