Residenze reali e siti Unesco, 17,5 mln

TORINO, 23 DIC - La Regione Piemonte destina 17,5 milioni di euro di fondi europei alla valorizzazione di Residenze reali e siti Unesco. Distribuite su più annualità, serviranno per alcuni interventi su immobili regionali, come Parco di Stupinigi, Borgo Castello all'interno del Parco La Mandria, Castello di Casotto e Palazzo Callori di Vignale. Nuovi spazi che, in una seconda fase, verranno affidati a soggetti ed enti terzi per lo sviluppo di nuove attività produttive in ambito turistico. "I siti Unesco e la rete delle Residenze reali, patrimonio unico in Italia, potranno essere rafforzati nell'offerta culturale come in quella turistica, avviandosi così a diventare un polo attrattivo di grande rilevanza", sottolinea l'assessora alla Cultura, Antonella Parigi. "Come già accaduto per Museo Egizio, Venaria Reale e Museo del Risorgimento - aggiunge l'assessora alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - abbiamo l'opportunità di incidere positivamente sul sistema industriale che ruota intorno a turismo e cultura".