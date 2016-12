Pistoia, torna a casa Miracolo di Marini

PISTOIA, 23 DIC - Dopo un accurato e attento restauro, l'opera 'Miracolo' di Marino Marini è tornata a far bella mostra di sé nell'atrio del Palazzo comunale, in piazza Duomo a Pistoia, da dove era stata prelevata il 20 ottobre scorso per essere restaurata. La statua equestre è tornata nella sua collocazione originaria stamani, dunque prima delle festività natalizie. L'opera in bronzo, conservata nell'atrio del Palazzo comunale dal 1979, aveva la necessità di un intervento di restauro conservativo poiché esposta da oltre trent'anni agli agenti atmosferici. La scultura ritrae un cavallo nell'atto di disarcionare il cavaliere dopo essersi imbizzarrito per un evento improvviso ed è stata donata alla città da Marino Marini nel 1975. L' intervento può essere considerato anche una "anteprima" in vista della grande mostra Marino Marini. Passioni visive che sarà realizzata dalla Fondazione Marino Marini di Pistoia nell'ambito del programma di Pistoia capitale italiana della cultura 2017.