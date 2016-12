Weinstein a Roma per premio a Lion

ROMA, 23 DIC - E' stato il produttore Harvey Weinstein a ritirare il premio 'Capri Award - Miglior sceneggiatura non originale' al poeta e scrittore Luke Davies per 'Lion' assegnato dalla 21esima edizione 'Capri, Hollywood - The International Film Festival'. Weinstein era a Roma per una proiezione speciale di Lion, alla quale hanno partecipato gli scenografi Dante Ferretti e la moglie Francesca Lo Schiavo, tre volte premi Oscar e quest'anno premiati dall'evento caprese con il 'Legend Award', Riccardo Scarmarcio e Tony Renis, supervisore della sezione musicale di Capri, Hollywood. Al film 'Lion - La strada verso casa' di Garth Davis, con l'indiano Dev Patel e con Nicole Kidman, in sala dal 22 dicembre, è tratto dal libro di memorie 'La lunga strada per tornare a casa' di Saroo Brierley. Il film racconta la commovente storia di un ragazzo indiano adottato da una coppia australiana che, tormentato dal suo passato, cerca di ritrovare la propria mamma nei luoghi da dove era accidentalmente partito in treno da bambino.