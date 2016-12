Salone Libro si allea con l'Università

TORINO, 23 DIC - L'Università e il Salone del Libro di Torino si alleano all'insegna della didattica e della ricerca. Il rettore Gianmaria Ajani e il presidente della Fondazione per il Libro Mario Montalcini hanno siglato una convenzione triennale che prevede, tra l'altro, lo sviluppo di strumenti di comunicazione digitale attraverso app, azioni di monitoraggio ed engagement delle community social e altri progetti in settori che vanno dall'editoria ai nuovi media, dalla comunicazione ai big data e alle start up. L'intesa, siglata oggi, prevede anche il potenziamento della collaborazione con il Master di Giornalismo Giorgio Bocca e la possibilità di effettuare indagini sull'impatto economico e sociale del Salone. Prevista anche la possibilità di sviluppare, nell'ambito del Salone, eventi e iniziative di peculiare interesse per l'Università. E infine il potenziamento delle attività di tirocinio degli studenti universitari presso il Salone.