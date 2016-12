Pentassuglia campione di Rischiatutto

ROMA, 23 DIC - Rischiatutto ha eletto il suo supercampione: Giuseppe Pentassuglia. L'ingegnere perugino 30enne, già campione in carica di questa edizione con due vittorie in altrettante puntate, ha sconfitto gli altri due campioni in gara, Stefano Orofino e Armando Vitolo, nella finalissima di ieri, che ha ottenuto 2 milioni 584 mila spettatori e l'11,12% di share e con picchi sulle domande finali vicini al 20% di share. Molto agguerrita la gara tra i tre finalisti. Rispondendo correttamente a una domanda su sette partite di debutto della Nazionale italiana in altrettanti Mondiali di calcio Pentassuglia ha raddoppiato il montepremi accumulato nella finalissima, aggiungendo 136mila euro alle sue vincite, che in totale ammontano così a 382mila euro: "Nelle ultime 3 settimane mi è successo qualcosa che nemmeno immaginavo - ha detto il supercampione a fine partita -. Ero venuto per divertirmi e dimostrare il mio amore per gli Azzurri e torno a casa con qualcosa che non avrei mai sognato: sarà sicuramente un buon Natale!".