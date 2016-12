'Le Marche per le Marche' in mostra

PESARO, 23 DIC - Urbino e Pesaro unite dalla valorizzazione del patrimonio artistico e dalla solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto. E' lo spirito del progetto espositivo "Le Marche per le Marche", da un'idea di Vittorio Sgarbi: da oggi al 28 febbraio 2017 tre capolavori saranno in mostra in tre luoghi diversi. Tre opere visibili grazie all'acquisto di un biglietto unico al costo di 3 euro che consente l'affiliazione alla Card Pesaro Cult. Per ogni card/biglietto venduto, 1 euro andrà destinato ai fondi per la ricostruzione delle zone terremotate. I tre dipinti sono La Sacra parentela di Cola dell'Amatrice (1480 circa-1547), a Urbino Sale del Castellare di Palazzo Ducale; il Matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Salimbeni (1374-1420), a Urbino nell'Oratorio di San Giovanni; la pala di Giovanni Antonio da Pesaro, Madonna con il bambino, e i santi Onofrio, Giovanni Battista, Gerolamo, un santo vescovo e Sant'Aiuto inginocchiato (1473), a Pesaro Sala 8 di Palazzo Mosca.