Musica: Pooh, il 30/12 ultimo concerto in diretta al cinema

BOLOGNA, 22 DIC - Il concerto del 30 dicembre all'Unipol Arena di Bologna, con il quale i Pooh chiuderanno la loro carriera, sarà trasmesso in diretta via satellite in 200 cinema italiani, alle 20.30. E' la prima volta in assoluto per una band, sottolinea l'entourage del gruppo. L'elenco delle sale è disponibile su www.nexodigital.it. Con la loro reunion Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano d'Orazio, di nuovo insieme a Riccardo Fogli, hanno riempito stadi e palasport in tutt'Italia. Il loro ultimo album in poco tempo ha conquistato il disco di platino. (ANSA).