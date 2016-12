2017 andrà meglio, viaggio tra oroscopi

ROMA, 22 DIC - Arriva il nuovo anno e si interrogano le stelle. Per scoprire cosa ci dicono nel 2017 non si può non consultare l'ormai classico 'Calendario astrologico' (Mondadori) di Branko concepito come una guida giornaliera segno per segno tra transiti, trigoni e opposizioni. Una cosa è certa, l'anno che sta per arrivare sarà "certamente migliore dell'annus horribilis 2016" dice Branko. E Fox assicura: "sarà molto positivo per l'amore". E anche se il 2017 è accompagnato dalla superstizione sul numero, viene annunciato dagli astri come "un anno di successo" spiega Branko. Si apre infatti con "Giove in splendido aspetto dalla Bilancia, segno dell'amore". Marco Pesatori nel suo 'Oroscopo 2017' (Fabbri) si concentra sulle decadi di ogni segno dando un voto a ciascuna. Tutte le combinazioni di coppia si trovano nell'Oroscopo 2017 (Cairo) di Paolo Fox che mese per mese accompagna i dodici segni mentre Simon & The Stars utilizza nel suo 'Oroscopo 2017' (Vallardi) la trama di un film per ogni segno zodiacale.