Veltroni su Rai1 con Gli Occhi Cambiano

ROMA, 22 DIC - "Guardando il materiale delle Teche Rai sono stato travolto da quante belle cose lo sport ci ha regalato". Amare, ridere, immaginare: sono solo alcune delle azioni quotidiane che il nuovo programma "Gli occhi cambiano", scritto e diretto da Walter Veltroni (dopo l'esperienza di Dieci cose), a partire dal prossimo 26 dicembre sbarca su Rai 1, stavolta in seconda serata. Il progetto è composto da 6 documentari della durata di circa 70 minuti l'uno. Prodotto da Rai Storia che lo replicherà in prima serata (dall'11 gennaio 2017). Ciascuna puntata "declinerà alcuni verbi significativi della nostra quotidianità", come appunto Ridere, Amare, Cantare, Tifare, Sapere, Immaginare su temi, suggestioni, personaggi della storia politica e sociale del nostro Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la "Rai dagli anni '50 ad oggi".