Natale in tv tra musica e spiritualità

ROMA, 22 DIC - Notte di spiritualità su Rai1, con la Santa Messa di Papa Francesco e lo Speciale A sua Immagine con Lorena Bianchetti, mentre su Canale 5 è protagonista la musica con Federica Panicucci alla guida del Concerto di Natale con ospiti anche Tony Hadley, Roberto Vecchioni e Francesco Renga. E' la Vigilia di Natale in tv, nel lungo week end delle feste che vede anche Roberto Giacobbo con uno Speciale Voyager Una notte da favola, Geppi Cucciari ed Erri De Luca in Milano-Roma con la Gialappa's (entrambi il 26 su Rai2), la magia del 40/o Festival del circo di Montecarlo con Andrea Lehotska (il 24 su Rai3) e gli ormai immancabili Eddie Murphy e Dan Aykroyd in Una poltrona per due su Italia 1 (il 24 alle 21.10). Tra gli appuntamenti in programma, anche i concerti di Michael Bublé, Adele e Kylie Minogue su Sky Uno HD e di Ezio Bosso e Il coro della Cappella Sistina su Sky Arte. Grandi maratone tra film, animazione e, su Mtv, le serie italiane di #Riccanza a Ridiculousness Italia