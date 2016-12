Natalent, a Radio2 si fa festa

ROMA, 22 DIC - Le luci scintillanti, l'albero addobbato, la musica dal vivo e tutta l'allegria della festa: nel Natale di Radio2 non mancherà davvero nulla, neppure i costumi di scena e meno che mai l'ironia, grazie a Natalent, la speciale staffetta radiofonica in onda il pomeriggio della vigilia alle 18.00. Condotto da Fabio Canino con Nicoletta Simeone, questo appuntamento propone una grande recita di Natale come quelle di una volta, mettendo insieme tutte le voci di Radio2, dalla squadra del Ruggito del Coniglio a Nino Frassica, da Lillo e Greg a Luca Barbarossa, su un unico palco, quello mitico della Sala A di via Asiago. A 'valutare' le performance una giuria composta da Claudio Sabelli Fioretti, Pif, Antonello Piroso e Claudio Di Biagio. La serata è realizzata in collaborazione con l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico che compie 80 anni: per questo non potevano mancare 3 ex allievi, Marco Presta, Francesco Montanari e Margherita Buy, per interpretare un testo inedito di Giovanni Veronesi.