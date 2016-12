Kasabian in Italia per tre appuntamenti

ROMA, 22 DIC - I Kasabian tornano in Italia per tre appuntamenti il prossimo luglio. La band inglese sarà a il 19 al Teatro Antico di Taormina, il 21 al PostePay Sound Rock'in Roma Ippodromo delle Capannelle, il 23 al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone. Unendo rock ed elettronica i Kasabian hanno scalato le classifiche di tutto il mondo già dal loro primo disco di debutto nel 2004. Il gruppo di Leicester, a seguito del travolgente successo che li ha lanciati nel panorama rock a livello planetario, tornano nel 2017 con un nuovo tour. Sergio Pizzorno e compagni presenteranno dal vivo il loro ultimo lavoro che uscirà in primavera dopo tre anni da "48:13", disco che ha celebrato i 10 anni di carriera.