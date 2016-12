Passengers, sull'astronave con amore

(ANSA) ROMA 22 DIC - Che un'enorme e fascinosa astronave interstellare diventi un'isola d'amore domotica è la prospettiva di 'Passengers' di Morten Tyldum (The Imitation Game) in sala dal 30 dicembre con la Warner. Siamo nello spazio in un futuro dispotico. 5000 passeggeri sono in viaggio ibernati verso una nuova casa, un nuovo pianeta di frontiera dove ricominciare una seconda vita. Il viaggio durerà 120 anni, ma in questo thriller con sentimento due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto a causa di un malfunzionamento al sistema delle loro capsule di ibernazione. Si tratta di Jim (Chris Pratt), ingegnere meccanico capace di aggiustare tutto, e Aurora (Jennifer Lawrence) scrittrice in cerca di idee per il suo romanzo. I due si ritroveranno da soli con la prospettiva di passare lì il resto della loro vita, e probabilmente morire a bordo, pur con tutti i comfort possibili. Nel cast del film anche Laurence Fishburne e Andy Garcia