Festa a Bologna per 40 anni Fonoprint

BOLOGNA, 21 DIC - Una storia cominciata nel 1976 in un piccolo appartamento del centro storico di Bologna, quella della Fonoprint, lo studio di incisione, che è diventato il punto di riferimento per le star del rock italiano, che vi hanno inciso dischi. Da Vasco Rossi (realizzò il suo primo singolo 'Jenny') a Lucio Dalla, che poi divenne anche socio della Fonoprint, da Luca Carboni a Samuele Bersani e Zucchero, tutti i grandi del rock italiano hanno inciso i loro dischi più importanti negli studi, che nel frattempo di sono trasferiti in locali più capienti e ora con attrezzature all'avanguardia, sempre nel centro storico. Amici, produttori e musicisti si sono ritrovati a festeggiare il compleanno nella Sala Farnese del Comune di Bologna, dove ha fatto gli onori di casa Leopoldo Cavalli, imprenditore che nel 2015 è diventato proprietario degli studi. Nell'occasione c'è stata anche l'esibizione di nuovi talenti che Fonoprint lancerà sul mercato discografico: Carmen Alessandrello, Helle, Jacopo Michelini e Tecla.