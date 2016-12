Fondazione gestirà aree archeo Aquileia

TRIESTE, 21 DIC - Un accordo storico è stato siglato tra Mibact e Fondazione Aquileia per il conferimento in uso alla Fondazione di tutte le aree archeologiche della città. La Fondazione si occuperà di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione del sito archeologico, la Soprintendenza tutelerà alcuni immobili e gestirà i musei Archeologico Nazionale e Paleocristiano che fanno capo al Polo Museale Fvg. Nel 2008/2009 era stato conferito alla Fondazione il 28% delle aree, oggi si completa il passaggio con il restante 72 (che comprende foro, porto fluviale, via Sacra, Grandi terme-Comelli, fondo ex Moro con Casa bestie ferite, fondo Cassis con Casa putti danzanti e fondo Violin). "La Fondazione esce da una lunga adolescenza e diviene adulta e nel pieno delle sue potenzialità e capacità", dice il presidente Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi. Per Corrado Azzolini, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio Fvg, "si avrà un passaggio più veloce dallo scavo alla fruizione".