De Paolis, ecco i nuovi titoli di Cinema

ROMA, 21 DIC - Con il poetico Paterson di Jim Jarmusch, selezionato a Cannes e a Toronto, un'antologia sulla bellezza delle piccole cose, la stagione di Cinema di Valerio De Paolis entra nel vivo. La distribuzione fa leva sui film d'autore, premiati ai festival, con titoli forse agli Oscar come potrebbe essere il 'caso' Toni Erdmann (23 febbraio) che da Cannes agli Efa potrebbe allungare l'onda del successo fino alla statuetta o Loving (16 marzo) di Jeff Nichols, sulla prima coppia interraziale con Ruth Negga e Joell Edgerton. Per De Paolis il mercoledì di Cinema2Day con il biglietto a 2 euro non aiuta il cinema: "questi sconti tolgono valore ai film. Schiantano gli ingressi del giovedì e danneggiano persino la domenica, lo abbiamo detto al ministero, speriamo finisca presto l'iniziativa perché nel complesso non sta aiutando". Del listino Cinema spiccano 3 film che mirano a Cannes 2017: How to talk to girls at parties di John Cameron Mitchell, Formidable di Michael Hazanavicius e il nuovo Michael Haneke, Happy End.