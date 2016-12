Al Mao di Torino L'Onda di Hokusai

TORINO, 21 DIC - In chiusura delle celebrazioni per il 150/o anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, il Museo d'Arte Orientale di Torino espone, dal 23 dicembre al primo gennaio, la celebre stampa di Katsushika Hokusai, 'La grande onda a largo di Kanagawa', del periodo Edo, 1834 circa. Raffigura una straniante gigantesca onda, quasi congelata nell'attimo precedente il suo abbattersi su fragili imbarcazioni che sfidano i marosi, quasi un artiglio spumeggiante che inquadra nel suo cavo la sagoma del monte Fuji, testimone immoto del dramma che sta per consumarsi nella vita del tempo che fugge, il 'mondo fluttuante' dell'ukiyo-e. Questa stampa, che è diventata un'icona del Giappone in Occidente, scaturì dal genio artistico di Hokusai (1760-1849) agli inizi degli anni '30 del 1800 e fu stampata e ristampata in migliaia di copie. Il Mao ne possiede un esemplare, non della prima tiratura, e lo presenta al pubblico periodicamente per evitare che un'esposizione prolungata alla luce lo danneggi.