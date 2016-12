Torna Mary Poppins con Dick Van Dyke

NEW YORK, 21 DIC - Il vento dell'Est riprende a soffiare e Mary Poppins ritorna in casa Banks: un sequel ispirato alla serie di romanzi per ragazzi di Pamela L. Travers approderà nelle sale cinematografiche per Natale 2018 con Dick Van Dyke e Angela Lansbury in un cast "con steroidi" che includerà anche Emily Blunt, Colin Firth e il creatore di Hamilton Manuel Li-Miranda. "Mary Poppins Ritorna", il nuovo musical diretto da Rob Marshall, vedrà la Blunt nella parte della bambinaia magica che nel primo film del 1964 fu interpretata da Julie Andrews. Ci saranno anche Meryl Streep, nella parte di una cugina di Mary Poppins, e la Lansbury (mezzo secolo fa Mamma Banks), ha detto all'Hollywood Reporter l'ex spazzacamino Bert dando ai cultori della serie un'altro pizzico di informazione che ha lasciato molti interdetti: il film sarà ambientato "quando i bambini Banks sono cresciuti".