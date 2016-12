100 anni fa nasceva Dino Risi

Roma, 21 DIC - Chi era veramente Dino Risi, il geniale creatore de "Il sorpasso", il generale della commedia all'italiana che New York scopre grazie alla retrospettiva voluta da Istituto Luce - Cinecittà al MoMa? Il milanese con la testa da senatore romano nasce all'ombra del Duomo il 23 dicembre di 100 anni fa da una buona famiglia borghese che lo vorrebbe medico oppure psichiatra. Ma il ragazzo, appena presa la laurea, afferma la sua volontà di fare il cinema e va alla scuola di registi come Mario Soldati e Alberto Lattuada. Esordisce a 30 anni con il corto Barboni, si fa le ossa con Il viale della speranza, poi si mette in luce con Vacanze col gangster. Il segno di Venere con Loren/De Sica e il sequel Pane amore e... sanciscono il suo successo. Ma è Poveri ma belli a fare la sua fortuna, tanto da generare due cloni (Belle ma povere e Poveri milionari). Verranno poi Il mattatore, Una vita difficile, Il sorpasso, La marcia su Roma, I mostri, La moglie del prete, Profumo di donna. Muore a Roma il 7 giugno 2008.