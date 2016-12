Gabriele Ciampi, concerto a Roma l'1/1

ROMA, 21 DIC - Il compositore e direttore d'orchestra Gabriele Ciampi - dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto lo scorso anno - torna a grande richiesta all'Auditorium Parco della Musica di Roma (ore 18, Sala Petrassi) a Capodanno, dove dirigerà l'ensemble di 40 giovani musicisti della sua CentOrchestra. Per Ciampi è un ritorno a casa e un motivo di grande orgoglio suonare per quattro anni consecutivi all'Auditorium Parco della Musica, a Roma, sua città natale: la gratificazione più grande per un artista italiano tanto amato in America. "Inizierò il nuovo anno - sottolinea il musicista - con un momento di grande gioia da condividere con gli amici e con il pubblico che da sempre mi segue e mi sostiene. Sarà il concerto di Capodanno per le famiglie, un modo di ritrovarsi in un giorno tanto speciale: non solo il Primo dell'anno ma, soprattutto, la Giornata mondiale della Pace".