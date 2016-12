A Napoli 'clonato' panettone di Massari

ROMA, 21 DIC - L'ultima frontiera delle griffe clonate passa attraverso la contraffazione del panettone di Iginio Massari. Una quantità considerevole di copie del dolce natalizio, di cui Massari è un fuoriclasse, sono state intercettate nel capoluogo partenopeo. Interpellato sull'accaduto in mattinata dal Trio Medusa, durante la trasmissione radiofonica Chiamate Roma su Radio Deejay, il maestro pasticciere bresciano ha dichiarato: "Dicono che sono imitati solo quelli che fanno le cose particolari. E quando mi dicono così non mi arrabbio. Sennò mi dovrei arrabbiare tutte le volte. Senz'altro dalle fotografie che ho visto non è un'eccellenza, ma quasi quasi, visto la coda infinita che c'è davanti alla mia vetrina compro anch'io il clone! Ogni anno nel periodo natalizio ricevo 1.200 richieste al giorno per il mio panettone e riesco ad accontentarne un 30%".