San Pietro svelata di notte

ROMA, 21 DIC - Che di notte la perfezione degli affreschi della Cappella Sistina, la maestosità della Cupola di San Pietro, le forme sublimi della Pietà, i preziosi gioielli dei Musei Vaticani abbiano tutto un altro fascino lo dimostrano le immagini di 'Stanotte a San Pietro. Viaggio tra le meraviglie del Vaticano', lo speciale condotto da Alberto Angela in onda il 27/12 in prima serata su Rai1. Primo programma interamente girato 4k HDR, questa produzione metterà i telespettatori faccia a faccia con la storia millenaria del luogo che è cuore della cristianità, tra i capolavori di Michelangelo, Raffaello, Giotto, Bernini e Borromini, in un viaggio spettacolare e intimo al tempo stesso. Riprese con droni, minifiction, sofisticati effetti speciali, addirittura le tecniche della polizia scientifica, unite alla narrazione di Angela, accompagnato da ospiti d'eccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone, daranno la sensazione di trovarsi di fronte a uno spettacolo esclusivo e del tutto straordinario.