Cinema: al Biografilm +22% presenze

BOLOGNA, 21 DIC - Con la fine dell'anno il Biografilm Festival tira le somme dell'edizione passata e prepara quella futura. Quella del 2016 è stata una stagione che, annunciano dal Biografilm, ha segnato un aumento del pubblico in sala, con un incremento del 22% rispetto all'anno scorso, e al Bio Parco, con più di centomila presenze. L'edizione 2017, la 13/a della rassegna dedicata alle biografie, si svolgerà dal 9 al 19 giugno 2017. Al centro del Biografilm ci saranno la rivoluzione digitale (tema già affrontato nelle due precedenti edizioni) e la danza. Film d'apertura della sezione Biografilm Europa sarà 'The dancer' di Stéphanie Di Giusto, incentrato sulla ballerina Loie Fuller. Nel cast la cantante e attrice Soko, Lily-Rose Depp e Gaspard Ulliel. Il film scelto per la chiusura del Festival, anche quest'anno al Teatro Comunale, è invece 'Reset', docufilm sul ballerino e coreografo Benjamin Millepied. Al Biografilm 2017 ci sarà anche Piera Degli Esposti, a cui sarà consegnato il Celebration of Lives Award.