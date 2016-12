Finale Rischiatutto, Fazio 'un classico'

ROMA, 21 DIC - Dopo 8 settimane di sfide a colpi di passione e conoscenza, di gioco e di tensione, di ospiti e concorrenti agguerriti, Rischiatutto arriva alla finale con una sfida speciale, il 22/12 in diretta su Rai3 dalle 21.15: giocheranno i campioni che hanno ottenuto le vincite più alte per determinare il supercampione dell'edizione. Partito il 27 ottobre, il più classico dei quiz della tv italiana è diventato un appuntamento fisso del giovedì di Rai3 registrando sempre ottimi ascolti e risultando il secondo programma più visto di Rai3 di questa stagione, dopo Che tempo che fa. "Sono felice - dice Fabio Fazio alla vigilia dell'ultima puntata - Rischiatutto è andato al di là delle migliori aspettative sia in termini d'ascolto che di gradimento: un gioco che dopo 45 anni è seguito addirittura dai ragazzini e raggiunge una share del 18% sulle domande finali, significa che è un classico intramontabile". Per la finale, Luciana Littizzetto farà da materia vivente, Alessandra Mastronardi da valletta.