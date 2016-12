Recuperati documenti Archivio Venezia

VENEZIA, 21 DIC - I carabinieri hanno recuperato sei importanti documenti archivistici, trafugati in tempi e circostanze diverse dalla Sala Diplomatica "Regina Margherita" dell'Archivio di Stato di Venezia. Il primo è un frammento di pagina in pergamena manoscritta del 1328 con la prima raffigurazione del Doge Francesco Dandolo (Venezia 1258-1339) appartenente al foglio in pergamena manoscritto, strappato dal "Codice Collegio, Promissioni Ducali, 1". Il secondo è un lotto composto da quattro pagine in pergamena manoscritte della seconda metà del XIV secolo, asportate da un codice denominato "Mariegola della Scuola Grande di Santa Maria de Valverde mare de Misericordia" del 1392 trafugato negli anni '40. Il terzo documento è grande disegno a penna e inchiostro su carta raffigurante "Studio per Galeone" di anonimo veneziano della prima metà del XVI secolo, trafugato prima del 1974. Il valore complessivo dei documenti è di oltre 500 mila euro.