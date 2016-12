Chiude Zelig, autori 'altri progetti'

ROMA, 21 DIC - Con la quarta e ultima puntata di Zelig Event, in onda il 22/12 su Canale 5, "completiamo un entusiasmante viaggio che è durato 20 anni. Si tratta di un arrivederci, perché se chiude 'Zelig 1.0' è per lasciare spazio alla fantasia e all'energia per continuare con altri progetti, che proprio di questa esperienza ventennale di Zelig faranno tesoro". E' il commiato di Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, autori storici del programma comico di Mediaset nato dall'esperienza del celebre cabaret milanese. "Con emozione - dicono gli autori - ripercorriamo un viaggio bellissimo che abbiamo condotto portando a teatro quasi 700 mila persone, proponendo più di 300 di puntate in seconda e poi in prima serata, in totale, e a parte le repliche, oltre 500 ore di trasmissione, attraverso le due reti Mediaset di Italia 1 e Canale 5. È stato un viaggio costruito con l'entusiasmo e la consapevolezza di avere inventato un modo di fare televisione diverso, portando la comicità direttamente nelle case, senza filtri".