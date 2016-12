Ravenna Festival potrebbe andare in Iran

RAVENNA, 21 DIC - In occasione del ventennale dei 'Viaggi dell'Amicizia' del Ravenna Festival lo sguardo potrebbe ora volgere nuovamente ad Oriente e il Festival approdare nell'antica Persia: una delegazione del Festival è stata invitata a Teheran, a gennaio, dalla Fondazione Roudaki e dall'Istituto Culturale dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran di Roma. In particolare la delegazione sarà accolta e guidata nei sopralluoghi e negli incontri dall'ambasciatore d'Italia Mauro Conciatori e dall'attaché cultura, Carlo Cereti. La visita a Teheran del Festival giunge a meno di due anni dalla ricostituzione dell'Orchestra Sinfonica di Teheran. Dal 1997, anno del primo storico concerto a Sarajevo, i passi di Ravenna Festival si intrecciano a quelli de "Le Vie dell'Amicizia", sorta di pellegrinaggi laici che toccano città ferite, con Riccardo Muti alla guida di orchestre e cori che in ogni occasione accolgono tra le proprie fila musicisti della città meta del viaggio.