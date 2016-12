In un libro tutti i francobolli del 2016

TORINO, 21 DIC - Si intitola 'Il Libro dei Francobolli 2016' la raccolta di tutte le emissioni filateliche prodotte nel 2016. Da quelli per il 40/o anniversario della Repubblica a quello che celebra i 50 anni dell'alluvione di Firenze, dal francobollo per lo scudetto della Juventus a quello per i trent'anni di Slow Food. Presentato nello Spazio Filatelia delle Poste, nel centro di Torino, sarà prodotto in 15 mila esemplari e ogni libro sarà numerato con un ologramma. L'opera è stata illustrata da Pietro La Bruna, responsabile filatelia di Poste Italiane, alla presenza di Francesco Bianchi, responsabile area territoriale Nord Ovest di Poste Italiane e Giulio Filippo Bolaffi, amministratore delegato del Gruppo Bolaffi, che ne ha curato la realizzazione grafica e la stampa. All'interno sono presenti i 95 francobolli emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico in tutto il 2016 e il relativo annullo del giorno di emissione.