Da Nader a Gursky, la collezione d'arte del Gruppo

MILANO, 21 DIC - Unicredit mette in mostra fino al 29 gennaio i ritratti della collezione d'arte del gruppo da Nader a Gursky. La mostra, curata da Walter Guadagnini, si tiene all'Unicredit Pavilion e - spiega il Gruppo in una nota - "presenta una raccolta di alcune delle più rappresentative opere provenienti dalle collezioni d'Arte UniCredit in Austria, Germania e Italia". Soprattutto, "per la prima volta in Italia, grazie alla collaborazione tra le tre banche del Gruppo, sarà esposta una selezione esclusivamente incentrata sulla fotografia, tecnica che caratterizza sin dall'inizio l'intero progetto collezionistico annoverando così oltre 4.000 foto storiche e contemporanee".(ANSA).