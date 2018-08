Luchetti, unica donna italiana a Toronto

(ANSA) LOS ANGELES, 22 AGO - E' l'unica donna italiana fra i registi del Festival Internazionale del cinema di Toronto. Laura Luchetti porterà al festival canadese ''Fiore Gemello'', il suo secondo lungometraggio dopo ''Febbre da Fieno'', che racconta la storia d'amore tra due adolescenti, una storia che ha molto a che vedere con il tessuto sociale dell'Italia di oggi. Lui infatti è un immigrato africano clandestino, lei la figlia di un trafficante di migranti. Fiore Gemello sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Discovery domenica 8 settembre. La Luchetti spicca in una rosa di grandi registi italiani presenti al festival come Paolo Sorrentino con 'Loro', che sarà presentato in una versione internazionale che concorrerà nella sezione Masters, e Matteo Garrone che porterà Dogman, presentato nella sezione in concorso Special Presentation. Luchetti sarà anche a Venezia dove il primo settembre presenterà ''Sugarlove'', corto d'animazione di 9 minuti in cartellone come Evento Speciale della Settimana della Critica.