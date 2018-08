I Villani, terra e mare scelte di vita

ROMA, 22 AGO - Gli agricoltori Luigina, sui monti del Pasubio, in Trentino e Salvatore, ad Alcamo in Sicilia; Modesto, allevatore e produttore di formaggio in Irpinia; i fratelli Santino e Michele, pescatori e coltivatori di cozze a Taranto e il vignaiolo Lino Maga nell'Oltrepò Pavese, voce narrante. Scelte di vita che hanno come filo rosso il rapporto simbiotico con la terra e il mare, tra cucina, difficoltà e gioie quotidiane. Sono le guide a cui si affida il dj, scrittore, economista Daniele De Michele, alias Donpasta (definito dal New York Times, "uno dei più inventivi attivisti del cibo") nel suo documentario, I Villani, evento speciale delle Notti Veneziane per le Giornate degli Autori, alla Mostra di Venezia. "Nell'intessersi delicato, delle storie dei protagonisti, tra i racconti intimi del loro vissuto e il loro cucinare - spiega De Michele nel pressbook - veniva fuori il senso più profondo della cucina italiana: il suo essere saggia, gustosa, parsimoniosa, rispettosa dei prodotti della terra e del mare".