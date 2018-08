I 60 anni di Tim Burton, eterno bambino

ROMA, 22 AGO - Timothy Walter Burton, meglio noto come Tim Burton, compie 60 anni il 25 agosto ed è probabile che l'ultimo ad accorgersi di essere sul punto di entrare nella terza parte della vita (la piena maturità) sia proprio lui. Eterno bambino da sempre impegnato in una lunga e festosa battaglia con i suoi fantasmi, Burton festeggerà forse nella sua casa londinese dove da anni vive nonostante si sia lasciato quattro anni fa con la sua musa e compagna, l'inglese Helena Bonham Carter, e lo farà in compagnia dei due figli (Billy Ray e Nell) avuti da Helena. La personalità di quello che ormai è considerato uno dei più grandi registi della sua generazione, il più giovane Leone d'Oro alla carriera (2007) resta un mistero. Burton è lo spirito inquieto che da sempre si dedica alla celebrazione degli irregolari e degli spostati come nei suoi capolavori (da "Bettlejuice" a "Batman") o il devoto cantore della Hollywood minore, o ancora l'inquieto disegnatore della Disney. Di certo è tutto questo insieme.