Ciak per Six Underground con infortunio

FIRENZE, 22 AGO - Al via oggi, in centro a Firenze, le riprese di Six Underground, film d'azione Usa prodotto da Netflix con la regia di Michael Bay e Ryan Reynolds come protagonista. Il primo ciak è avvenuto stamani, nella zona di piazza Santa Croce. Davanti alla biblioteca Nazionale, in piazza Cavalleggeri, è stata girata la scena di uno spettacolare incidente con un'auto sportiva verde: durante le riprese, lo stuntman protagonista della scena si è lievemente infortunato ed è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del team di organizzazione del film. Per consentire le riprese, da stamani alcune strade dell'area sono state chiuse al traffico e sono state impostati alcuni cambiamenti alla circolazione. I lavori per la realizzazione della pellicola proseguiranno nei prossimi giorni.