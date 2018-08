Asia Argento: su Tmz foto e nuovi sms "Sesso con Jimmy"

Continua l'attenzione dei media americani sul caso Asia Argento-Jimmy Bennet. Tmz pubblica un selfie dei due sdraiati su quello che sembra un letto scrivendo che si tratta di uno di una serie di 4 scatti realizzati nel 2013 in una stanza di un hotel a Marina del Rey. Il sito riporta anche una serie di sms che attribuisce alla Argento in cui parlando con un amico l'attrice scriverebbe: "Ho fatto sesso con lui, è stato strano, non sapevo fosse minorenne finché non è arrivata la lettera di estorsione". In un altro c'è scritto: "Il pubblico non sa niente, solo quello che ha scritto il New York Times". E ancora "Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso". Ieri la Argento ha smentito tutto dicendosi "scioccata e ferita" e negando di aver avuto rapporti sessuali con Jimmy Bennett, all'epoca minorenne.