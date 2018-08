Venezia: Patierno, racconto la camorra

ROMA, 22 AGO - "Napoli è anarchica ma non rivoluzionaria, non è una città ribelle, si adatta alle condizioni di vita" dice in un'intervista all'ANSA Francesco Patierno che nella selezione Ufficiale della Mostra del cinema di Venezia (29 agosto - 8 settembre) porta il documentario Camorra con la voce narrante e le musiche di Meg dei 99 Posse. E' un film di solo archivio Rai Teche, prodotto da Todos Contentos Y Yo Tambien Napoli con Rai Cinema, "selezionando oltre 100 ore di materiale". Patierno cui piace il linguaggio del documentario prosegue la lettura della sua città, storica e sociale insieme, che aveva cominciato in Naples '44 sull'occupazione alleata. In Camorra "racconto la Napoli tra il 1960 e il 1990 e lo sviluppo della criminalità organizzata senza esaltazioni, affascinazioni di sorta, semmai con uno sguardo pietoso tutto documentato dalle immagini delle Teche Rai e dalle interviste sul campo dei giornalisti Rai, usate come strumento emotivo il più onesto possibile. La camorra prima di Gomorra".