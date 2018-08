Scrittrice disabile star Meeting Rimini

RIMINI, 21 AGO - Alla vigilia gli organizzatori l'avevano intuito: non saranno i politici le star di quest'anno del Meeting di Rimini, ma persone più comuni, con messaggi che possono arrivare al cuore di un pubblico con pochi riferimenti sicuri. Una di queste è sicuramente Veronica Cantero Burroni, una scrittrice 16enne argentina disabile con diversi libri già pubblicati, il primo scritto a sette anni. "Tutti siamo venuti al mondo per essere felici", dice tra gli applausi delle oltre cinquemila persone all'incontro certamente più affollato tra quelli tenuti finora. Lei per l'ultimo romanzo ('il ladro di ombre', pubblicato in Italia da Pagina) ha ricevuto Premio Elsa Morante Ragazzi e ora dalla sua sedia a rotelle dice che "il destino in qualunque situazione ci si trovi è essere se stessi" e che per 'costruire' i suoi personaggi deve fare un percorso a volte difficile. "Ultimamente per un personaggio ho dovuto imparare gli esercizi per fare surf. E' difficile surfare, ve lo assicuro", sorride in un vestito a fiori.