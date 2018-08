Verona, il 26/8 torna Verdi Opera Night

VERONA, 21 AGO - Una festa per Verdi all'Arena di Verona. Non poteva mancare nel cartellone del festival areniano un tributo al maestro di Busseto. Domenica 26 agosto andrà in scena "Verdi Opera Night", serata evento dedicata al grande compositore italiano, ultimo appuntamento nel cartellone del 96/O Opera Festival. Un nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona che presenterà il meglio di 'Rigoletto', 'Il Trovatore' e 'La Traviata', la celebre 'trilogia popolare', che verrà preceduta da 'la Forza del destino' (sinfonia), coinvolgendo tutte le forze artistiche e tecniche areniane. Sul podio il maestro Andrea Battistoni dirigerà l'orchestra della Fondazione Arena, con un cast di livello mondiale. "Arena è sinonimo di Verdi - ha detto la sovrintendente Cecilia Gasdia - e con Verdi Opera Night rendiamo omaggio al compositore più rappresentativo di oltre un secolo di Festival lirico". Sul palcoscenico del più grande teatro all'aperto si alterneranno 16 stelle della lirica internazionale.